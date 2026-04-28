Mindre terrängbrand vid Kvarnberget – Kan ha orsakats av smällare

En mindre brand i terrängen bröt ut vid Kvarnberget i Stenungsund under måndagskvällen.
Larmet kom klockan 18.10 och branden ska ha omfattat ett område på cirka 10 gånger 10 meter vid motionsslingan.
Räddningstjänsten var snabbt på plats och kunde släcka branden.
Enligt uppgifter till polisen ska ungdomar ha setts i området och det finns misstankar om att smällare kan ha orsakat branden.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.