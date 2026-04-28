Stenungsundshem vänder till plusresultat

Stenungsundshem redovisar ett positivt resultat för 2025 efter ett år med fokus på att stärka ekonomin och prioritera det befintliga bostadsbeståndet.

Under året har bolaget arbetat med att förbättra skötseln av sina områden och ta större kontroll över både yttre och inre underhåll. Samtidigt har satsningar gjorts där de bedömts ge störst nytta för hyresgästerna.

Parallellt har utvecklingen av bostäder fortsatt, bland annat genom nyproduktionen i Hasselbacken där 61 nya lägenheter färdigställdes under året.

Resultatet för 2025 landar på 30,8 miljoner kronor, jämfört med minus 12,9 miljoner året innan. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 33,2 miljoner kronor. Hyresintäkterna ökade till 229,5 miljoner kronor och soliditeten stärktes till 52 procent.

Ett steg mot ökad stabilitet

– Vi har prioriterat det som kanske är allra viktigast: att ta ansvar för våra hus och områden. Vi har varit tydliga i våra vägval och använt resurserna där de gör störst nytta. Stenungsundshems positiva resultat visar att vi har haft ordning i helheten, trots att året innehöll flera kostnadsdrivande faktorer och större engångsposter, säger Svante Lahti, VD för Stenungsundshem AB.