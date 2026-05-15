Tjörnbron stängdes av – Läckage av drivmedel

Flera bilister har under förmiddagen fått sladd efter att någon form av drivmedel hamnat på vägbanan över Tjörnbron och Källösundsbron. Bron stängdes inledningsvis av under saneringsarbetet.

Larmet kom vid 11.30-tiden på fredagen och enligt uppgifter från platsen ska vägen i riktning mot Stenungsund vara mycket hal.

Räddningstjänsten är på väg för att sanera vägbanan.

Trafikanter uppmanas att köra försiktigt och räkna med begränsad framkomlighet under räddningstjänstens arbete på plats.

UPPDATERING: Tjörnbron stängdes inledningsvis av under saneringsarbetet i riktning mot Stenungsund. En stund senare öppnade man och släppte fram trafiken växelvis.

Flera fordon valde att vända mitt i kön, vilket ökar risken för en trafikolycka.

