Stenungsundsbo döms för penningtvätt efter Swishöverföringar

En man i 20-årsåldern från Stenungsund döms för penningtvättsbrott och penningtvättsförseelse efter att ha tagit emot pengar från bedrägerier på sitt bankkonto och sedan fört pengarna vidare via Swish.

Händelserna inträffade i oktober 2024.

Det handlade om totalt 9 500 kronor som två personer lurats att skicka till mannens konto. Pengarna fördes vidare kort efter att de kommit in.

Enligt utredningen ska mannen först ha fått in 9 000 kronor från en person som utsatts för bedrägeri. Kort därefter kom ytterligare 500 kronor från en annan person. Pengarna skickades sedan vidare till en tredje person via Swish.

Mannen nekade till brott och uppgav att han haft kontakt med en person på nätet som sagt att pengarna skulle skickas vidare. Han berättade också att han blev arg när överföringarna kom men att han ändå skickade pengarna vidare utan att kontrollera varför.

Tingsrätten anser dock att omständigheterna varit tydligt misstänkta. Domstolen pekar bland annat på att pengarna kom från helt okända personer och att överföringarna vidare skedde bara minuter senare utan några kontroller.

Rätten bedömer att mannen måste ha förstått risken att pengarna kom från brottslig verksamhet. Genom att föra pengarna vidare anses han ha hjälpt till att dölja pengarnas ursprung och försvårat möjligheten för de drabbade att få tillbaka sina pengar.

Villkorlig dom och dagsböter

Mannen är tidigare ostraffad och döms därför till villkorlig dom. Påföljden blir 40 dagsböter á 50 kronor, totalt 2 000 kronor.

Han ska även betala 9 500 kronor i skadestånd till de drabbade samt en avgift till brottsofferfonden.