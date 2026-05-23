SJÖRÄDDNING: Ribbåt på grund utanför Skärhamn

Sjöräddningssällskapet i Skärhamn larmades under lördagskvällen till en grundstötning utanför Skärhamn på Tjörn. Det ska vara en ribbåt som gått på grund med två personer ombord.
Larmet kom vid klockan 18.15.
Enligt de första uppgifterna ska två personer befinna sig ombord på en 10 meter lång ribbbåt och man försöker att undvika att båten ska slå mot klipporna i väntan på hjälp.
Positionen ska vara väster om Skärhamn och nordväst om Klädesholmen på Tjörn, ute i skärgården mot Pater Noster.
Sjöräddningsällskapet var snabbt på plats och kunde hjälpa till.
-Ribbåten ska först ha fått motorhaveri och sedan drabbats av grundstötning, uppger Sjö- och flygräddningscentralen till NYHETERsto.
Inga personskador.
