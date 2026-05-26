Green Vibe Orust tillbaka – Henån fylls i helgen av mat, musik och familjeaktiviteter

Green Vibe Orust är tillbaka och arrangörerna hoppas på ännu större folkfest när Hamntorget i helgen förvandlas till en levande mötesplats fylld av lokal mat, musik, aktiviteter och hållbarhetsengagemang.

Lördagen den 30 maj väntas både Orustbor och besökare samlas i centrala Henån när årets upplaga av Green Vibe Orust går av stapeln. Bakom evenemanget står Visit Västkusten i samarbete med Orust kommun och ambitionen är att skapa en försommardag där lokala företag, föreningar och besökare möts.

Barnlopp och aktiviteter för hela familjen

Precis som under premiäråret ligger fokus på lokala aktörer, hållbarhet och gemenskap. Under dagen fylls området kring Hamntorget med marknad, bakluckeloppis, foodtrucks, livemusik och aktiviteter för hela familjen.

En av årets stora nyheter är barnloppet Green Run där barn upp till 12 år springer för havet. Loppet startar vid Småholmarna och går i mål vid Glassbaren i Henån. För varje deltagande barn skänks samtidigt pengar till Strandstädarna genom Orusts Försäkringsbolag.

På plats väntar även hoppborgstivoli med fri entré för barn samt flera lokala verksamheter och föreningar som visar upp sina aktiviteter under dagen.

Musik och lokala aktörer i fokus

Under dagen blir det också livemusik med bland annat Coffee Klatch och kören Hör & Häpna. Räddningstjänsten kommer samtidigt att finnas på plats och flera företag och föreningar från Orust medverkar under evenemanget.

Arrangörerna beskriver Green Vibe som mer än bara en marknad. Målet är också att lyfta fram Orust som destination och skapa en mötesplats där hållbarhet, gemenskap och lokalt engagemang står i centrum.

Över 4 000 besökare förra året

Förra årets premiär lockade omkring 4 000 besökare och årets upplaga väntas bli ännu större.

Bakom arrangemanget står Visit Västkusten tillsammans med Orust kommun och flera lokala företag, föreningar och samarbetspartners.