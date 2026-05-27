Kvinna från Tjörn döms till två års fängelse efter omfattande utpressningsmål

En kvinna från Tjörn döms till två års fängelse efter ett omfattande mål om utpressningar, hot och brottsvinster. Totalt döms sju personer i målet vid Uddevalla tingsrätt.

Brottsligheten har enligt domen riktats mot flera målsägande och handlat om att personer pressats på pengar, värdesaker och överföringar. I några fall har hoten också kopplats till känsliga uppgifter om målsägandenas privatliv.

Lokal koppling till Tjörn

Kvinnan från Tjörn, som är i 20-årsåldern döms för försök till utpressning, medhjälp till utpressning och fyra fall av utpressning. Hon frias samtidigt från ett åtal om försök till grov utpressning.

Kvinnan har inte erkänt brotten fullt ut. Hon har i delar medgett vissa omständigheter, men har samtidigt förnekat brott. Tingsrätten bedömer ändå att bevisningen räcker för en fällande dom. Hon frias samtidigt från åtalet om försök till grov utpressning.

Tingsrätten dömer henne till två års fängelse. I domen framgår att hennes ålder har beaktats vid straffmätningen.

Hot, rån och frihetsberövanden

Målet omfattar flera olika händelser under 2024 och 2025. I delar av målet har målsägande enligt domen lockats eller förmåtts att åka till Uddevalla, där de sedan utsatts för hot, våld eller påtryckningar.

Skulle sprida känsliga uppgifter och nakenbilder om de inte betalade

Tillvägagångssättet var i flera fall att målsägande hotades med att känsliga uppgifter skulle spridas. Det handlade bland annat om hot om att sprida nakenbilder eller andra uppgifter om personernas sexualliv om de inte betalade. I vissa delar förekom även hot om våld, och i något fall hot om att personen skulle skadas eller dödas.

Flera av de dömda har haft olika roller i brottsligheten. Det har bland annat handlat om rån, utpressningar, olaga frihetsberövanden och penningtvättsbrott.

Flera långa fängelsestraff

Den längsta påföljden blir fem års fängelse. Den dömde mannen utvisas också från Sverige.

Två andra män döms till tre år och sex månaders fängelse. Även en av dem utvisas. Ytterligare en kvinna döms till två års fängelse för utpressning.

Två personer döms till villkorlig dom och dagsböter för penningtvättsbrott.

Skadestånd till målsägande

De dömda ska även betala skadestånd till målsägande. Sammanlagt handlar det om omkring 1,9 miljoner kronor i skadestånd i olika delar av målet. Skadestånden gäller bland annat ekonomisk skada, kränkning samt sveda och värk.

Tingsrätten beslutar också att brottsvinster ska förverkas. I delar av målet förverkas även beslagtagna mobiltelefoner.

Domen kan överklagas.