Kalsonger utmättes efter fordonsstopp på E6

En förare misstänks för grov olovlig körning efter ett fordonsstopp på E6 genom Stenungsund på torsdagskvällen. I samband med kontrollen framkom också att både föraren och en passagerare hade skulder hos Kronofogden.

Det var vid klockan 18.18 som polisen stannade och kontrollerade en bil på E6 i Stenungsund.

I bilen färdades två män, båda i 50-årsåldern. Vid kontrollen visade det sig att föraren saknade körkort. Han misstänks därför för grov olovlig körning.

I samband med fordonsstoppet framkom också att båda männen hade skulder hos Kronofogden. I bilen fanns tillgångar, och efter kontakt med Kronofogden gjordes en utmätning.

– Man kunde säkra tillgångar i form av 19 paket Tommy Hilfiger-kalsonger samt 12 paket bestick. Bilen fick de däremot behålla, säger Helene Ramsmo, polisens presstalesperson, till NYHETERsto.