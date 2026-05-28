Kalsonger utmättes efter fordonsstopp på E6

En förare misstänks för grov olovlig körning efter ett fordonsstopp på E6 genom Stenungsund på torsdagskvällen. I samband med kontrollen framkom också att både föraren och en passagerare hade skulder hos Kronofogden.
Det var vid klockan 18.18 som polisen stannade och kontrollerade en bil på E6 i Stenungsund.
I bilen färdades två män, båda i 50-årsåldern. Vid kontrollen visade det sig att föraren saknade körkort. Han misstänks därför för grov olovlig körning.
I samband med fordonsstoppet framkom också att båda männen hade skulder hos Kronofogden. I bilen fanns tillgångar, och efter kontakt med Kronofogden gjordes en utmätning.
– Man kunde säkra tillgångar i form av 19 paket Tommy Hilfiger-kalsonger samt 12 paket bestick. Bilen fick de däremot behålla, säger Helene Ramsmo, polisens presstalesperson, till NYHETERsto.
FAKTA:
Utmätning på distans
Sedan 2022 kan Kronofogden, med hjälp av polisen, utmäta egendom från personer med skulder utan att Kronofogden själv är på plats. Det kallas distansutmätning. Vid exempelvis en trafikkontroll kan polisen kontakta Kronofogden, som kan fatta beslut om utmätning per telefon. Polisen kan då omhänderta egendom på plats, till exempel kontanter, fordon, smycken, klockor eller andra värdesaker. Reglerna infördes bland annat för att göra det svårare för skuldsatta personer att behålla tillgångar samtidigt som skulder inte betalas.
