Tonåring döms efter spridning av privat film

En tonåring från STO-området döms för olaga integritetsintrång efter att ha spridit filmer med privat och sexuellt innehåll på en person till flera andra.

Händelsen inträffade under hösten 2025.

Enligt domen har tonåringen skickat och visat upp filmerna för flera personer. Tingsrätten bedömer att spridningen innebar ett intrång i målsägandens privatliv och att den kunde förväntas orsaka allvarlig skada.

Känsligt material spreds vidare

Filmerna hade enligt tingsrätten ett mycket integritetskänsligt innehåll. Rätten skriver också att tonåringen måste ha förstått att det fanns en tydlig risk att materialet kunde spridas vidare till ännu fler personer.

Tonåringen har erkänt gärningen och medgett ansvar för olaga integritetsintrång.

Döms till ungdomstjänst

Tingsrätten bedömer att brottet för en vuxen person hade motsvarat ett straffvärde på tre månaders fängelse. Eftersom tonåringen var 15 år vid tiden för händelsen är fängelse inte aktuellt.

I stället döms hon till 40 timmars ungdomstjänst.

Tingsrätten hänvisar bland annat till att kommunen bedömt att hon är lämplig för ungdomstjänst och att hon inte har något särskilt vårdbehov.

Ska betala skadestånd

Tonåringen ska även betala 25 000 kronor i skadestånd till målsägande. Beloppet avser kränkningsersättning.

En del av skadeståndet, 11 760 kronor, ska betalas solidariskt med hennes vårdnadshavare. Hon ska också betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.

Två nämndemän var skiljaktiga i fråga om skadeståndets storlek och ansåg att ersättningen skulle stanna vid ett lägre belopp.