Larm om brand i byggnad – ”Brinner i ett eluttag”

Räddningstjänsten larmades på fredagskvällen till Kyrkeby i Jörlanda i södra Stenungsund efter larm om brand i byggnad.
Larmet kom vid klockan 19.30 på fredagen.
Enligt de första uppgifterna gäller larmet brand i ett radhus.
– Enligt initiala uppgifter i larmsamtalet ska det det brinna från ett eluttag, uppger SOS Alarm Händelseinformation.
Räddningstjänst från både Stenungsund och Kode har larmats till platsen.
På plats var det eluttaget till diskmaskin som av okänd anledning börjat brinna. Boende hade själva lyckats släcka med handbrandsläckare.
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