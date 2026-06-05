JUST NU: Räddningstjänst larmad till förskola – Person inlåst i bil

Räddningstjänsten larmades på fredagseftermiddagen till Hallerna Norra förskola i Stenungsund efter uppgifter om en person som är inlåst i en bil.
Larmet kom vid klockan 15.48.
Enligt de första uppgifterna handlar det om en person som är inlåst i en bil utanför förskolan.
-Vi är på plats med en enhet och ska hjälpa till att få ut personen, uppger Räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral.
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