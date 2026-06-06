Årets pristagare hyllades på nationaldagen

Fyra mottagare av kultur- och fritidsnämndens särskilda utmärkelser hyllades i samband med nationaldagsfirandet och Sillens dag på Klädesholmen. Från scenen delades priserna ut till personer som på olika sätt gjort viktiga insatser för kultur, föreningsliv, idrott och unga talanger på Tjörn.

Prisutdelningen blev en del av nationaldagsfirandet på Klädesholmen, där Sillens dag samtidigt lockade många besökare. Det var kultur- och fritidsnämndens ordförande Benita Nilsson som delade ut årets utmärkelser.

Lyfter fram Tjörns dialekt

Utmärkelsen Särskilda kulturinsatser 2025 tilldelades Kenneth Larsson, som uppmärksammas för sitt arbete med att bevara och lyfta fram Tjörns dialekt – Tjörbu.

Han får utmärkelsen för sitt engagemang i dialekten och för att han samtidigt delar med sig av berättelser, skrönor och historier från Tjörn.

– Dialekter är en central och levande del av vårt kulturarv. Därför är Kenneth Larssons insats att lyfta fram Tjörbu så viktig. Att han dessutom passar på att dela med sig av Tjörnskrönor och historier samtidigt gör saken ännu bättre, sa Benita Nilsson.

Stort engagemang i Tjörns Ridklubb

Utmärkelsen Stora insatser i föreningslivet 2025 gick till Jane Östman-Solbakk på Tjörns Ridklubb.

Hon uppmärksammas för sitt stora engagemang i att utveckla och stärka ridklubben, inte minst som en trygg mötesplats för barn och unga.

– Hennes engagemang för barn och unga har bidragit starkt till att ridklubben är en så trygg mötesplats. Jane förkroppsligar den ideella kraft som bär föreningslivet – hon är en förebild som berikar hela Tjörn, sa Benita Nilsson.

SM-guld i ishockey

Utmärkelsen Goda tävlingsresultat, även kallad Bragdmedaljen, gick till Linnéa Pettersson Dove.

Hon får utmärkelsen efter SM-guldet i ishockey i SDHL tillsammans med Frölunda HC. Den avgörande finalmatchen spelades i Scandinavium inför 8 488 åskådare den 16 mars 2025.

– På isen fanns Tjörns egen stjärna: backen Linnéa Pettersson Dove. Tjörns kommun är oerhört stolt över vår SM-guldmedaljör i ishockey. Hon är en stor inspiration för alla duktiga ishockeyspelare vi har här, sa Benita Nilsson.

Stipendium till ung musiker

Kultur- och fritidsnämndens stipendium för unga 2026 gick till Ted Tauson.

Han får stipendiet på 25 000 kronor för att fortsätta utvecklas inom musik – både som musiker och som arrangör av spelningar.

Ted Tauson uppmärksammas för sitt mångsidiga engagemang i kulturlivet på Tjörn. Han skriver egen musik, spelar i band och är samtidigt med och skapar möjligheter för andra att stå på scen.

– Trots sin unga ålder visar han en ovanlig drivkraft och initiativförmåga, där han inte bara utvecklar sitt eget musicerande genom sång, gitarr, bandspelande och eget låtskrivande, utan även aktivt bidrar till att skapa möjligheter för andra. Kultur- och fritidsnämnden vill gärna stödja hans fortsatta resa mot att förverkliga sin passion för musiken, sa Benita Nilsson.