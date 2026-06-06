Larm om brand i villa i Stora Höga – Rökutveckling från fasad

Räddningstjänsten har larmats till Ålstigen, Stora Höga efter larm om brand i byggnad. Enligt initiala uppgifter ska det handla om en grill nära fasaden som orsakar rökutveckling.
Larmet kom vid klockan 13.56 på lördagen.
Enligt de första uppgifterna gäller larmet en villa.
-Inringare uppger att det är en grill nära en fasad som orsakat rökutveckling från villan, inga synliga lågor, uppger SOS Alarm Händelseinformation.
Räddningstjänst är larmad till platsen för att undersöka.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.