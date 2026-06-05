VIDEO: Studentfirande – Se studenterna springa ut

I dag är det dags för studenten vid Nösnäsgymnasiet i Stenungsund. NYHETERsto rapporterar direkt med text och bilder från utspringet och studentkortegen genom centrum.

Utspringet startar klockan 12.30 vid rondellen mellan Stenungsund Arena och Nösnäsgymnasiet. Studenterna marscherar från studentlunchen upp mot skolan cirka klockan 12.15 och själva utspringet beräknas pågå i omkring 30 minuter.

Direktrapportering under dagen

NYHETERsto finns på plats när studenterna springer ut och när firandet fortsätter genom Stenungsund. Vi kommer att uppdatera direkt via vår livechatt här på hemsidan med bilder, text och nedslag från firandet.

AVSLUTAD Kortegen över – Nu väntar mottagning Regnet drog snabbt över och kortegen har passerat centrala Stenungsund. Nu väntar familjemottagningar och vi önskar alla studenter en riktig trevlig eftermiddag och kväll. Bilder och video kommer nu att redigeras och publiceras under eftermiddagen och kvällen här på hemsidan. Himmelen öppnade sig… Vid klockan 13.30 öppnade sig himmelen. På ett sätt bra att det kom nu och inte under utspring. Nu får vi se om det blir någon kortege.. eller om den regnar bort. I väntan på flaket försöker vi få ut en första version av videon från utspring. Bilder redigera och kommer publiceras under dagen/kvällen Nu väntar kortege… Studenterna har nu sprungit ut till familj och vänner. Nu väntar kortege genom Stenungsund. ‹ 1 av 3 ›

VÄDRET: Risk för några regndroppar

Enligt prognosen kan det komma regnskurar under förmiddagen, men runt utspringet väntas vädret vara mer växlande molnigt. Temperaturen ligger omkring 16–17 grader.

För den som ska titta på utspringet kan det ändå vara klokt att vara beredd på några droppar regn. Samtidigt är uppmaningen att undvika paraply precis vid utspringet, eftersom det lätt skymmer sikten för andra som också vill se sina studenter springa ut.

Turordning på utspringet

Utspringet sker gemensamt för alla klasser. Årets turordning, dom har lottats fram är:

23SAsam, 23SAbet, 23BAa, 23BAb, 23FSa, 23FSb, 23INI, 23INP, 23LLa och 23LLb, 23EKa, 23EKb, 23EKc, 23IM, 23EE, 23TET, 23TED, 23TEP, 23TEI, 23FT, 23BF, 23VO och 23NA.

VIDEO

Studenternas utspring – Oklippt version. Under kvällen publiceras en klippt version.

Flakåkning genom Stenungsund

Efter utspringet väntar flakåkning genom Stenungsund. Flakåkningen arrangeras av eleverna själva och ekipagen får poliseskort. Endast flak som är anmälda till polisen får delta i kortegen.

Rutten går från Nösnäsgymnasiet via Ucklumsvägen mot Kyrkenorum, Yttre Ringleden, Uppegårdsvägen, Inre Ringleden, Doterödsvägen, Strandvägen, Badhustorget, vidare via Strandvägen, Göteborgsvägen och Stenungs torg innan kortegen återvänder via Göteborgsvägen och Ucklumsvägen till Nösnäsgymnasiet. Rutten är anmäld till polisen.

Räkna med trafikpåverkan

I samband med studenten brukar det bli mycket trafik och köer genom centrala Stenungsund. Studentflaken rör sig genom centrum och det kan ta längre tid än vanligt att ta sig fram.

NYHETERsto kommer under dagen att rapportera eventuella trafikstörningar.

Den som ska köra genom centrum uppmanas att ta det lugnt, visa hänsyn och räkna med extra restid.

En stor dag för många

Studentdagen är en av årets stora dagar i Stenungsund. Familjer, vänner och anhöriga samlas vid Nösnäs för att fira avgångseleverna, och därefter fortsätter firandet genom centrala Stenungsund.

NYHETERsto följer dagen direkt – från utspringet till kortegen.