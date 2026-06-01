Stort narkotikatillslag på Tjörn – Fem personer begärdes häktade

Fem personer begärdes häktade efter ett större tillslag på en adress i Tjörns kommun förra veckan. Samtliga misstänks för synnerligen grovt narkotikabrott.

Tillslaget ska enligt handlingarna ha skett i början av förra veckan. Enligt uppgifter till NYHETERsto rör det sig om en större polisinsats på platsen.

Misstänks för synnerligen grovt narkotikabrott

De fem misstänkta är män i 25- till 50-årsåldern. Enligt häktningsframställningarna är de hemmahörande i Göteborg, Partille, Lerum och Landvetter. För en av männen saknas folkbokföringsadress i handlingarna.

De är på sannolika skäl för synnerligen grovt narkotikabrott.

Åklagaren har begärt att de misstänkta ska kunna åläggas restriktioner. Det handlar bland annat om begränsningar i samsittning, besök, elektronisk kommunikation och försändelser.

Flera greps samma kväll

Fyra av männen greps eller anhölls i anslutning till händelsen. En femte person anhölls senare i frånvaro och ska enligt handlingarna ha frihetsberövats under veckan.

Åklagaren anger bland annat risk för att de misstänkta undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar utredningen. För flera av dem anges även risk för fortsatt brottslig verksamhet.

Utredningen fortsätter

Det finns i nuläget få detaljer om själva tillslaget och vad polisen ska ha hittat på platsen.

Brottsrubriceringen synnerligen grovt narkotikabrott används vid de allvarligaste narkotikabrotten. Nu fortsätter utredningen under ledning av åklagare.