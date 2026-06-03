Passerade trafikolycka och filmade – Fick böter

En bilist som passerade trafikolyckan på Orust igår använde samtidigt sin telefon i syfte att filma. Polisen stoppade förare till bilen och skrev ut böter.

Olyckan inträffade på Lv 160 mellan Varekil och Skåpesund på måndagseftermiddagen. Två personbilar hade kolliderat, varav ett fordon hamnade i diket.

En person fördes senare med ambulans för kontroll och händelsen utreds som vårdslöshet i trafik.

Använde mobilen vid olycksplatsen

När räddningspersonal arbetade på platsen passerade en bilist olycksplatsen. I samband med passagen ska bilisten, enligt polisen – ha filmat eller fotograferat med sin mobiltelefon.

Polisen skrev då ut en ordningsbot på 1 500 kronor.

Böterna gäller inte själva filmandet eller fotograferandet av olyckan, utan att mobilen användes under körning på ett sätt som inte är tillåtet.

Viktigt att hålla fokus

-Vid olycksplatser finns ofta både stillastående fordon, räddningspersonal, polis och bärgare i eller nära vägbanan. Därför är det extra viktigt att förare håller uppmärksamheten på trafiken. Den som passerar en olycka ska sänka farten, hålla avstånd och fokusera på körningen.