Trafiksäkerhetsvecka – Extra nykterhetskontroller i trafiken

Denna veckan genomför polisen extra nykterhetskontroller i hela landet. Syftet är att stoppa förare som kör med alkohol eller droger i kroppen.

Polisen beskriver rattfylleri som en av de vanligaste orsakerna till allvarliga trafikolyckor.

– Vårt mål är givetvis, genom våra kontroller, att alla alltid ska avstå från alkohol och droger när de kör bil, säger Ursula Edström, trafikstrateg hos polisen.

Förare får blåsa

Vid en kontroll får föraren blåsa i ett sållningsinstrument. Om instrumentet ger utslag får föraren lämna ytterligare prov i ett bevisinstrument, oftast på en polisstation eller i en polisbuss.

Resultatet kan sedan ligga till grund för beslut om påföljd och körkortsingripande.

Även dagen efter kan påverka

Alkohol och droger påverkar bland annat reaktionstid, omdöme, avståndsbedömning och koordination. Polisen påminner också om att körförmågan kan vara försämrad dagen efter.

Den som vill tipsa polisen om någon som kör, eller väntas köra, påverkad kan ringa 114 14. Vid akut läge gäller alltid 112.

Större kontroll vid Kullens

För polisområde Södra Fyrbodal, där Stenungsund, Tjörn och Orust ingår värmde man upp trafiksäkerhetsveckan men en större kontroll av nyheter och behörighet på söndagskvällen vid Kullens längs med länsväg 160 genom Stenungsund.

-Samtliga förare var nyktra och hade rätt körkortsbehörighet, skriver Polisen Södra Fyrbodal i sociala medier.