Verktyg för 100 000 kronor stulna vid inbrott

Ett byggföretag med verksamhet vid Sollidshamn på Orust har under natten drabbats av ett inbrott där verktyg för omkring 100 000 kronor saknas.
Inbrottet ska ha skett någon gång från söndag till måndag på ett inhägnat område vid Sollidshamn.
Hänglås bröts upp
Enligt polisen har någon brutit upp ett hänglås till en låst container på området. När inbrottet upptäcktes saknades verktyg till ett uppskattat värde av omkring 100 000 kronor.
Polisen har tagit upp en anmälan om stöld.
Tips tas emot
Polisen är intresserad av iakttagelser från området vid Sollidshamn under natten till måndag.
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