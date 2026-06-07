Ferrari vs Ferrari – Namntvist tvingar pizzerian i Henån att byta namn efter 30 år

Kerim utanför pizzerian i Henån som snart byter namn

Efter mer än 30 år i Henån tvingas Pizzeria Ferrari byta namn. Den lilla Orustpizzerian har hamnat i en varumärkestvist med den stora italienska biltillverkaren Ferrari, som kräver att namnet Ferrari tas bort från skyltar, menyer, pizzakartonger, digitala kanaler och annat material.

Text: Mikael Berglund Dela

Nu plockas skylt och loga ner på restaurangen i Henån och ersätts av Henåns Pizzeria.

För ägaren Kerim innebär det att en välkänd lokal pizzeria måste göra om hela sin profil – trots att verksamheten under flera decennier varit känd som just Pizzeria Ferrari.

Ferrari vs. Ferrari

Det var under 2025 som Ferrari, via juridiska företrädare, kontaktade pizzerian med krav på att användningen av både namnet Ferrari och den stegrande hästen skulle upphöra.

I brevet, som NYHETERsto tagit del av – pekas bland annat skyltar, menyer, pizzakartonger, sociala medier och digital närvaro ut som delar där bilmärket menar att deras varumärke används utan tillstånd.

Pizzerian tog därefter bort Ferraris logotyp och andra bildmässiga inslag. Även historik i sociala medier där logotypen förekommit ska ha raderats.

Men det räckte inte…

Ferraris krav gäller även själva ordet Ferrari. Det innebär att pizzerian inte får fortsätta använda namnet Pizzeria Ferrari, även om logotyp, bilbilder och andra tydliga kopplingar till sportbilar tas bort.

Vill få bort namnet helt

Ferraris företrädare hänvisar till att Ferrari är ett mycket välkänt varumärke med ett utökat skydd. Enligt deras linje får namnet inte användas i näringsverksamhet på ett sätt som kan dra nytta av varumärkets anseende eller skapa associationer till bilmärket.

Kraven innebär att Ferrari ska bort från skyltning, menyer, pizzakartonger, kvitton, profilmaterial, domännamn, sociala medier, Google-profil, karttjänster och andra digitala plattformar.

För den lokala pizzerian i Henån och Kerim innebär det ett omfattande arbete. Skyltar ska ner, trycksaker bytas ut och den digitala närvaron göras om.

Lokal pizzeria med över 30 år i Henån

Pizzeria Ferrari har funnits i Henån i över tre decennier och är för många ortsbor en självklar del av samhället. Namnet har blivit lokalt inarbetat och förknippas av många snarare med pizza, vardag och Henån än med italienska sportbilar.

I dialogen med Ferraris företrädare har det framförts att verksamheten är liten och lokal, att bolagsnamnet inte innehåller Ferrari och att pizzerian sedan länge är känd under namnet i Henån. Det har också lyfts att det finns flera andra pizzerior i Sverige som använder samma eller liknande namn.

Men Ferrari har inte backat…. samtidigt som Ferrari i Henån fortsatt baka (pizza)

Enligt deras företrädare ger det faktum att andra pizzerior använder namnet ingen rätt för pizzerian i Henån att fortsätta göra det.

Byter namn till Henåns Pizzeria

Nu tvingas alltså Pizzeria Ferrari i Henån att byta namn. Det nya namnet blir Henåns Pizzeria.

I korrespondensen har den 30 juni föreslagits som slutdatum för omställningen, även om tidsplanen kan behöva hanteras praktiskt.

För kunderna innebär det att ett välkänt namn försvinner från skyltar, menyer och digitala plattformar. För pizzerian innebär det att över 30 års igenkänning måste ersättas med ett nytt namn.

Samtidigt lär många Henånbor fortsätta veta exakt vilken pizzeria det handlar om – oavsett vad skylten säger.

Flera andra pizzerior med samma namn

Enligt uppgifter finns det ytterligare fem pizzerior runt om i Sverige som använder namnet Ferrari. Om även de har eller kommer få samma krav – återstår att se.

Frågan har också väckt mer lättsamma funderingar lokalt.

-Om en pizzeria i Henån efter över 30 år inte längre får heta Ferrari – hur går det då med Ferrari-godisbilarna?

För Henåns del är beslutet nu fattat. Pizzeria Ferrari blir Henåns Pizzeria.