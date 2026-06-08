Mycket hög hastighet på E6 – Körkort omhändertogs

En man i 25-årsåldern fick sitt körkort omhändertaget och rapporteras efter en hastighetsöverträdelse på E6 där uppskattad hastighet noterades till 200 km/h natten till måndag.

Det var vid klockan 02 som polisen iakttog en personbil som körde i mycket hög hastighet på E6 i Kungälv. Bilen färdades vidare norrut, förbi Stenungsund, innan den stoppades vid Lerbomotet i Uddevalla.

Uppmätt till 165 kilometer i timmen

Enligt polisen uppskattades hastigheten till mellan 150 och 200 kilometer i timmen.

Den uppmätta hastigheten blev 165 kilometer i timmen.

Föraren, en man i 25-årsåldern, fick sitt körkort omhändertaget på platsen. Han fick också en ordningsbot och rapporterades för hastighetsöverträdelsen.