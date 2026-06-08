Mycket hög hastighet på E6 – Körkort omhändertogs

En man i 25-årsåldern fick sitt körkort omhändertaget och rapporteras efter en hastighetsöverträdelse på E6 där uppskattad hastighet noterades till 200 km/h natten till måndag.
Det var vid klockan 02 som polisen iakttog en personbil som körde i mycket hög hastighet på E6 i Kungälv. Bilen färdades vidare norrut, förbi Stenungsund, innan den stoppades vid Lerbomotet i Uddevalla.
Uppmätt till 165 kilometer i timmen
Enligt polisen uppskattades hastigheten till mellan 150 och 200 kilometer i timmen.
Den uppmätta hastigheten blev 165 kilometer i timmen.
Föraren, en man i 25-årsåldern, fick sitt körkort omhändertaget på platsen. Han fick också en ordningsbot och rapporterades för hastighetsöverträdelsen.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.