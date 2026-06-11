Lastbilschaufför åtalas efter omkörning

En man i 50-årsåldern har åtalats vid Uddevalla tingsrätt efter en händelse på länsväg 723 i Kållekärr på Tjörn tidigare i juni.
Enligt åtalet ska mannen, som körde lastbil, ha genomfört en omkörning trots att körfältet inte var fritt från mötande trafik på tillräckligt lång sträcka eller att annat hinder funnits för omkörningen.
Mannen förnekar brott.
Målet har hanterats enligt reglerna om snabbförfarande i brottmål. Åklagaren yrkar på att mannen döms till 3 000 kronor i böter om han fälls för brottet.
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