Misstänks för bedrägeri efter självscanning

En man i 30-årsåldern misstänks för bedrägeri efter en händelse i en matvarubutik i Stenungsund på onsdagskvällen.

Envarsgripen av personal

Det var vid klockan 20.57 på onsdagen som polis kallades till butiken.

Personal hade då envarsgripit mannen efter att han misstänktes ha låtit bli att scanna samtliga varor vid självscanning.

Varor för 65 kronor

Polisen övertog gripandet, höll förhör med mannen och tog uppgifter till en anmälan om bedrägeri. Det misstänkta värdet på varorna uppges vara 65 kronor.

Efter polisens åtgärder avvisades mannen från butiken.