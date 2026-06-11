Misstänks för bedrägeri efter självscanning

En man i 30-årsåldern misstänks för bedrägeri efter en händelse i en matvarubutik i Stenungsund på onsdagskvällen.
Envarsgripen av personal
Det var vid klockan 20.57 på onsdagen som polis kallades till butiken.
Personal hade då envarsgripit mannen efter att han misstänktes ha låtit bli att scanna samtliga varor vid självscanning.
Varor för 65 kronor
Polisen övertog gripandet, höll förhör med mannen och tog uppgifter till en anmälan om bedrägeri. Det misstänkta värdet på varorna uppges vara 65 kronor.
Efter polisens åtgärder avvisades mannen från butiken.
FAKTA:
Ett envarsgripande innebär att en privatperson får gripa en person som påträffas på bar gärning eller flyende fot efter att ha begått ett brott som kan ge fängelse. Den som genomför ett envarsgripande ska så snart som möjligt överlämna personen till polisen. Butikspersonal använder ibland envarsgripande vid misstänkta stölder eller bedrägerier i butik, exempelvis när någon misstänks lämna butiken utan att betala för varor. Rätten till envarsgripande regleras i rättegångsbalken.
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