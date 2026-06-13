Stök vid skola – Två unga misstänks för narkotikabrotteget bruk

Två personer i övre tonåren misstänks för ringa narkotikabrott efter stök vid Rönnängs skola på Tjörn under fredagskvällen.
Det var vid klockan 19.10 som polisen fick samtal om ”stök” utanför skolan.
Polis åkte till Rönnängs skola för kontroll. Det resulterade i att två personer, båda i övre tonåren, misstänks för ringa narkotikabrott genom eget bruk.
De två personerna fick följa med polisen för kroppsbesiktning.
Anmälan om ringa narkotikabrott, eget bruk, har skrivits.
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