Det är badsäsong men under ytan, på botten – finns vassa snäckor och ostronskal. Vårdcentraler och sjukhusen ser just nu en ökning när det gäller patienter som söker vård efter att ha skurit sig under ytan. Vårdens rekommendation – Använd badskor.

Denna sommar bjuds på höga temperaturer. Det tillsammans med semestertider lockar till ett dopp i det blå.

Men längs Västkusten finns en hel del vassa snäckor och ostron. Ostron kännetecknas av sina sylvassa kanter vilket medför att badsugna barn och vuxna kan råka trampa på dem. Det i sin tur kan resultera i stora sår under fötterna som kan vara tvungna att sys.

Vårdcentraler och sjukhusen en ökning när det gäller patienter som söker vård efter att ha skurit sig under ytan.

Vårdens rekommendation – Badskor

Vården uppmanar nu den som tänker ta sig ett dopp, både barn och vuxna – att ha badskor på sig för att undvika skador.