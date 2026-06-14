Strömavbrott på delar av Orust – över 650 abonnenter var drabbade

Ett strömavbrott inträffade på Orust under söndagsmorgonen.Vid klockan 08:40 har samtliga abonnenter fått strömmen tillbaka igen.
Avbrottet startade vid klockan 06.08 och som mest berördes 654 kunder.
Felsökning pågår
Arbete med att lokalisera och åtgärda felet pågår.
Det är i nuläget oklart vad som orsakat strömavbrottet och när samtliga berörda abonnenter kan få tillbaka strömmen.
Uppdatering: vid klockan 08:40 har samtliga abonnenter fått strömmen tillbaka igen. Felet orsakades av en trasig komponent.
Delar av området som berörs. Karta: Ellevio
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