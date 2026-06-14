Strömavbrott på delar av Orust – över 650 abonnenter var drabbade

Orust

Ett strömavbrott inträffade på Orust under söndagsmorgonen.Vid klockan 08:40 har samtliga abonnenter fått strömmen tillbaka igen.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 14 juni 2026 06:22 | Uppdaterad: 14 juni 2026 10:03

Avbrottet startade vid klockan 06.08 och som mest berördes 654 kunder.

Felsökning pågår

Arbete med att lokalisera och åtgärda felet pågår.

Det är i nuläget oklart vad som orsakat strömavbrottet och när samtliga berörda abonnenter kan få tillbaka strömmen.

Uppdatering: vid klockan 08:40 har samtliga abonnenter fått strömmen tillbaka igen. Felet orsakades av en trasig komponent.

Delar av området som berörs. Karta: Ellevio

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