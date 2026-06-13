Misstänkt rattfylleri vid Stenungstorg

En kvinna i 35-årsåldern misstänks för rattfylleri efter en kontroll på Västanvindsgatan i Stenungsund på lördagsförmiddagen.
Det var vid klockan 10.29, i samband med att Systembolaget öppnade på Stenungstorg, som kontrollen gjordes.
Kvinnan blåste positivt i polisens sållningsinstrument och fick följa med för vidare bevisprovtagning.
En anmälan om misstänkt rattfylleri har upprättats.
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