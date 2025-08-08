På torsdagen har polisen haft både en trafikkontroll med inriktning nykterhet och kontrollerat stopplikten på Orust.

I Henån var polisen för en LUV-kontroll eller nykterhetskontroll som det heter i folkmun.

-Under 30 minuter var man på plats och samtliga förare som kontrollerades var nyktra, säger Linnéa Dymén, tf stationsbefäl vid Polisen södra Fyrbodal.

Senare på kvällen var man på plats i Varekil för att kontrollera att stopplikten efterföljs vid den olycksdrabbade utfarten ut på länsväg 160.

-Två ordningsböter skrevs ut till förare som inte stannat vid stopplikten eller som inte stannat på korrekt sätt, säger Linnéa Dymén.