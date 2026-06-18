Misstänkt drograttfylleri i centrala Stenungsund

En man i 30–35-årsåldern misstänks för flera trafikbrott efter en kontroll i centrala Stenungsund på onsdagskvällen.
Det var vid klockan 20.45 som polisen valde att stanna och kontrollera ett fordon och dess förare.
Polisen stoppade en personbil och det visade sig att föraren hade återkallat körkort. Mannen visade även tecken på narkotikapåverkan och togs med för kroppsbesiktning.
Mannen misstänks nu för grov olovlig körning, drograttfylleri och ringa narkotikabrott genom eget bruk.
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