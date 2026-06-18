Döms för penningtvättsbrott efter Swish-bedrägeri

En kvinna i 20-årsåldern från STO-området har dömts för penningtvättsbrott efter att ha tagit emot pengar från ett bedrägeri på sitt bankkonto och därefter fört dem vidare till andra konton.

Uddevalla tingsrätt dömer kvinnan till villkorlig dom. Hon ska även betala 13 880 kronor i skadestånd till den drabbade mannen samt 1 000 kronor till Brottsofferfonden.

Tog emot pengar från bedrägeri

Händelsen inträffade sommaren 2024.

En man utsattes för ett bedrägeri och förmåddes att swisha sammanlagt 14 350 kronor till kvinnans konto. Samma dag fördes merparten av pengarna vidare till andra konton.

Enligt domen tog kvinnan emot två betalningar på 11 500 kronor respektive 2 850 kronor innan pengarna skickades vidare.

Hävdade att hon hjälpte okända personer

Kvinnan uppgav i förhör att hon träffat flera för henne okända personer och att hon hjälpt dem att ta emot och vidarebefordra pengar via sitt konto.

Hon menade att hon inte visste att pengarna kom från brottslig verksamhet.

Tingsrätten konstaterar dock att hon måste ha förstått att det fanns en betydande risk att pengarna härrörde från brott. Trots detta upplät hon sitt konto och godkände överföringar med BankID till personer hon inte kände.

Skadestånd till brottsoffret

Domstolen anser att kvinnans agerande försvårade möjligheterna för den bedragna mannen att få tillbaka sina pengar.

Hon döms därför att betala 13 880 kronor i skadestånd till målsäganden.