MC-förare skadad efter kollision med rådjur i centrala Stenungsund

En man i 30-årsåldern skadades under natten efter att ha kolliderat med ett rådjur på Göteborgsvägen i centrala Stenungsund.
Larmet kom vid klockan 01.31.
Enligt polisen ska motorcykelföraren ha kört på ett rådjur. Efter olyckan ska mannen haft på smärtor i höften.
Fördes med ambulans till sjukhus
Ambulans larmades till platsen och mannen fördes till sjukhus för kontroll och vård.
En jägare kallades också till platsen för att omhänderta det skadade djuret.
Ingen misstanke om brott
Polisen har upprättat en viltolycksrapport. Det finns ingen misstanke om brott i samband med händelsen.
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