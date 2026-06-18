Polisen kraftsamlade vid Stora Högamotet – 250 förare rapporterade

Midsommartrafiken har nu dragit igång på allvar. Tidigare under torsdagen var NYHETERsto med när polisen genomförde en större trafiksäkerhetsinsats vid Stora Högamotet i Stenungsund – en av de viktigaste knutpunkterna för trafiken mot Tjörn, Orust och norra Bohuslän.

Text: Mikael Berglund Dela

– I år har vi valt Stenungsund med omnejd eftersom det är en pulsåder genom Västsverige för de som ska vidare ut längs Bohuskusten, säger Anders Schääf, polisinsatschef.

Kraftsamling inför midsommar

Midsommar är en av årets största trafikhelger. Under helgen väntas mellan 2,5 och 3,5 miljoner fordon vara ute på vägarna och många har Bohuslän som resmål.

För STO-området innebär det ökat trafiktryck på E6, över Tjörnbroarna och vidare mot Tjörn, Orust och kustsamhällena längre norrut.

För att möta trafikökningen genomförde polisen en omfattande kontroll vid Stora Högamotet.

Polisen samlar inför insatsen och går igenom dagen. ‹ 1 av 7 ›

– Fokus idag ligger på trafiksäkerhet, hastighet, fordonsskick och hela den biten som man ska ha koll på när man ska iväg, och i synnerhet långt, säger Anders Schääf.

Under insatsen deltog ett stort antal resurser från polisregion Väst. Bland annat användes ett tiotal polis-MC med utbildade förare som arbetade ute på vägarna och tog in fordon för kontroll. På plats fanns även bilinspektörer och poliser med särskild kompetens för fordonskontroller.

‹ 1 av 15 ›

Enligt polisen är syftet både att upptäcka brister och att skapa en tryggare trafikmiljö under en av årets mest intensiva resehelger.

250 förare rapporterade

Under kontrollen granskade polisen flera hundra trafikanter som passerade genom området.

– I dag har vi hittills kontrollerat och rapporterat ett 250-tal bilister, dessvärre, säger Anders Schääf.

Samtidigt beskriver han resultatet som delvis positivt.

– Tittar man på fordonsskick, nykterhet och den biten så ser det väldigt, väldigt bra ut.

Det som däremot fortsatt sticker ut är hastighetsöverträdelserna.

– Hastigheten ser lite sämre ut och det är majoriteten av dem som har blivit föremål för vår kontroll.

När det gäller de grövre trafikbrotten var utfallet bättre än vad polisen normalt brukar se vid liknande insatser.

– När det gäller de grövre trafikbrotten ser det faktiskt väldigt bra ut. Inte en enda individ har förlorat sitt körkort, och det sticker ut. Det brukar inte se ut så, så det är faktiskt väldigt glädjande.

Mer trafik än vanligt

Anders Schääf betonar att många underskattar hur mycket trafiken ökar under midsommarhelgen.

– Ha i beakt att det kommer vara mer trafik än vanligt. Du kommer att behöva samsas med fler trafikanter och bilister än vad du kanske gör en vanlig helg.

De största trafiktopparna brukar vara:

Dagen före midsommar: 14.00–18.00

Midsommarafton: 10.30–15.00

Midsommardagen: 09.00–15.00

Särskilt hårt belastade brukar vägarna bli över Tjörnbroarna samt vidare mot Tjörn, Orust och norra Bohuslän.

”Börja i tid och ta det lugnt”

Polisens viktigaste råd inför helgen är att planera resan och undvika stress bakom ratten.

Anders Schääf, polisinsatschef

– Börja i tid, ta det lugnt och låt den som kör bilen fokusera på att köra.

För den som ska resa längre sträckor rekommenderar polisen regelbundna pauser.

– Ta pauser om du ska åka långt. Stanna till vid en rastplats eller bensinstation och sträck på benen.

Anders Schääf hoppas att trafikanterna tar till sig råden.

– Börja i god tid så kommer man med största sannolikhet fram till sitt mål. Kanske lite senare än man hade tänkt, men hel och oskadd.

Han avslutar med det som är polisens viktigaste mål under midsommarhelgen:

– Om vi samsas tillsammans i trafiken så blir det en trevlig midsommar för alla och så har vi inga dödsolyckor i vårt område.

NYHETERsto bevakar trafiken

NYHETERsto följer midsommartrafiken under hela helgen med löpande rapportering från vägarna i STO-området.

TEXTEN UPPDATERAS!