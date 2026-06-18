Falska Transportstyrelsen-SMS i omlopp

Under gårdagen har två personer i STO-området anmält till polisen att de fått SMS som ser ut att komma från Transportstyrelsen. Meddelanden är från bedragare som vill att man ska lämna bankuppgifter.
I meddelandena påstås mottagaren ha en obetald faktura. SMS:en är vilseledande och ska inte följas.
Transportstyrelsen varnar själva för att bedragare kan få sms, mejl och telefonsamtal att se ut som att de kommer från myndigheten. Myndigheten uppger också att de aldrig skickar sms om fakturor, återbetalningar, personuppgifter eller liknande.
Den som får ett misstänkt sms ska inte klicka på länkar, inte lämna ut bank- eller kortuppgifter och inte använda BankID på uppmaning av meddelandet.
Om bedrägerier
Polisen tar varje år emot över 227 000 polisanmälningar om bedrägerier – i snitt handlar det om cirka 26 anmälningar per timme.
Bedrägerier via telefon och internet är en av de brottstyper som ökar mest i Sverige och brottsvinsterna från dessa brott uppskattas till över 6 miljarder kronor varje år.
Läs mer om hur du kan skydda dig mot bedrägerier på polisen.se.
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