På lördagseftermiddagen kom larm om brand ombord på en motorbåt på Stigfjorden. Ombord fanns en familj med bland en tvååring och ett spädbarn.

Det var vid klockan 16 som larmet om branden ombord på motorbåten kom. Motorbåten befann sig då i Stigfjorden. Under lördagen seglades Tjörn Runt vilket gjorde att Sjöräddningsällskapet redan var i området

Sjöräddningssällskapet Käringön var på plats på tre minuter. Besättningen har då själva lyckas släcka branden och en förbipasserande båt har plockat över resterande delen av familjen.

Sjöräddningssällskapet bogserade in båt och familj till Björholmen. Innan man skiljs åt får barnen efter äventyret var sin nalle.