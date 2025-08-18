På måndagen kom larm om brand i byggnad på Willys Hemma i Henån. Räddningstjänst och ambulans är på plats.
Larmet kom klockan 10:32.
-Det ska vara brand i anslutning till någon grill eller ugn, uppger SOS Alarm Händelseinformation.
Även ambulans är larmade initialt till butiken.
Rökutveckling från bakugn
På plats visade det sig vara rökutveckling från en ugn för bullar och bröd. Räddningstjänsten kan efter kontroll vädra ut och sedan lämna platsen.
Under räddningstjänstens arbete utrymdes butiken enligt rutin.