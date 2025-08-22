Trafiksäkerhetsveckan och insatsen ”trygg och säker skola” rullar vidare. På torsdagen genomfördes kontroller i vid Häggvallsskolan och Kållekärrskolan på Tjörn samt vid Nösnäsgymnasiet Stenungsund.

Den här veckan, i samband med skolstart – genomför polisen en av sina trafiksäkerhetsveckor. Insatsen går under namnet ”Trygg och säker skola”. Fokus är hastighet och kontrollerna sker på platser med lägre hastigheter och där det är många människor i rörelse, till exempel 30-sträckor vid skolor, i bostadsområden och i centrum.

Förutom hastighet, körbeteende, bälteskontroll och nykterhet gör man även kontroll i arbetet mot narkotika. I insatsen “trygg och säker skola” gör polisen även besök vid skolor och skolgårdar även utanför skoltid. Bland annat för att förbygga skadegörelse.

På torsdagen genomfördes flera trafikkontroller i vårt område.

Häggvallskolan

-Vid klockan 09 var polisen vid Häggvallskolan på Tjörn. En förare fick en ordningbot för att ha kört för fort.

Kållekärrskolan

-Kontrollen flyttades till Kållekärrskolan, men här anpassade samtliga förare hastigheten efter rådande bestämmelser. Noll böter skrevs ut.

Nösnäsgymnasiet

-Vid Nösnäsgymnasiet och Stenungsund Arena går det ibland lite för snabbt på Ucklumsvägen. Under den tiden polisen var på plats under toprsdagen var det fyra bilister som fick var sin otrdningsbot för hastighetsöverträdelse.