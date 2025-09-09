Under måndagen genomförde Polisen Södra Fyrbodal – där Stenungsund, Tjörn och Orust ingår flera trafikkontroller med fokus på beteendebrott och hastighet i vårt område. Bland annat rapporterades 15 förare för hastighetsöverträdelse på Tjörnbron.

Vid en hastighetskontrollen på Tjörnbron rapporterades 15 förare av fordon. Böter landade på mellan 1500 kronor och 3 200 kronor. För en förare blev även följden att körkortet omhändertogs på plats.

Vid Nösnäsmotet genomfördes en insats för att kontrollera efterlevnaden av stopplikten. Här rapporterades sex förare för antingen att man inte iakttagit stopplikten (2500 kronor) eller att man inte stannat på korrekt sätt (1000 kronor).

-Noterbart är att under tiden som stopplikten observerades inträffade nästan två trafikolyckor. Den ena efter att stopplikten ej efterlevts och den andra p.g.a. att väjningsplikten vidare upp mot länsväg 160 ej efterlevts, skriver Polisen Södra Fyrbodal i sociala medier.

Andra förare av fordon som rapporterades under dagen:

2 ordningsböter – Fört fordon och samtidigt använt mobiltelefon (1500 kr).

2 ordningsböter – Fordon brukats trots körförbud (1500 kr).

1 ordningsbot – Inte anpassat avstånd till framförvarande fordon (2000 kr).

1 ordningsbot – Vid färd med motordrivet fordon inte anpassat färdväg, hastighet och färdsätt så att andra inte onödigtvis störs (1000 kr).



Totalt rapporterades 27 förare för olika trafikförseelser under dagen.

– Vi önskar att förare i trafiken tänker extra på hastigheten, speciellt på vår olycksdrabbade länsväg 160 samt iakttaga stopplikter i vårt område. På så vis kan vi tillsammans minimera uppkomsten av trafikolyckor, skriver Polisen i sociala medier

Foto: Arkivbild/NYHETERsto