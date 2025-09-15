Idag plockade Almö Livs ner ICA-skylten. Butiken byter kedja och leverantör från ICA till Axfood och är from imorgon en HEMKÖP-butik. På måndagen var det stressigt när allt ska profileras om på en dag.

I våras kunde NYHETERsto berätta att Almö Livs lämnar ICA och ansluter till Axfood-ägda Hemköpskedjan. Samtidigt kommer Almö Livs Käringön profileras om till Tempo.

Prisad butik

Almö Livs har prisats vid ett antal tillfällen och utsågs bland annat till Årets butik på Dagligvarugalan år 2022, Årets fiskavdelning år 2023 och Årets matinspiration år 2020.

– Med sitt fina kunderbjudande med mycket färskvaror, inspirerande butiksmiljö, personliga kundbemötande och engagerade medarbetare så passar Almö Livs med sin drivna handlare och butikschef perfekt in i Hemköpskedjan och vi ser fram emot att bidra till Almö Livs fortsatta tillväxt och utveckling, det sa Henrik Sved, driftchef för handlarägda butiker på Hemköpskedjan i våras.

Almö Livs drivs av Patrik ”Putte” Hermansson sedan 1999, då de tog över efter Patriks far som grundade butiken 1968. Almö Livs har idag en total butiksyta på omkring 3 500 kvm och 45 anställda.

Patrik Hermansson kommer fortsatt att äga butiken och driva den tillsammans med vd Simon Johansson och alla medarbetare.

– Hemköpskedjan har ett varumärke och en profil som tilltalar oss – med ett uttalat fokus på färskvaror och matglädje. Vi har också fått ett gott intryck av driftorganisationen och kedjan i övrigt, både vad gäller hur kedjan presterat på marknaden och flyttat fram sina positioner under de senaste åren. De är på en spännande resa som vi nu ser fram emot att vara en del av, säger Patrik ”Putte” Hermansson, handlare Almö Livs.

Här plockas ICA-skylten ner.

Blandade reaktioner hos kunderna

Efter nyheten om att Almö Livs lämnar ICA för Axfood och kommer profileras om till Hemköp har reaktionerna varit blandade.

Hemköp har idag 200 butiker runt om i landet och är större dagligvarubutiker inom Axfood som antingen är helägda eller bedrivs i franchiseform. Hemköp är ett ”premiummärke” och har ett utökat sortiment som inkluderar exklusivare matvaror.

-Många säger att de handlar på Almö Livs, inte på ICA. Hemköps profilering och inriktning på färskvaror passar butiken bättre, skrev butiken i en kommentar i sociala media i våras.

Butiken stängd för att profileras om

På måndagen var parkeringen vid Almö Livs full och inne i och utanför arbetade man flitigt på för att profilera om butiken över en dag – från ICA till Axfoods kassasystem, skyltar, dekaler och allt annat som måste var klart till imorgon när man slår upp dörrarna till Hemköp Almö Livs.

Dock var det många som kunder som missat att man skulle hålla butiken stängd idag och fick vända vid dörren. Under veckan lovar man spännande nyheter, extrapriser, DJ i butiken och happenings.

Bandet till HEMKÖP Almö Livs klipps på tisdagen klockan 09 vid entrén.