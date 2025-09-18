På onsdagskvällen upprättade polisen trafikkontroll på två platser längs med olycksdrabbade länsväg 160 i Stenungsund. Detta resulterade i att 18 fartsyndare fick böter med sig hem. Högst uppmätta hastighet under kvällen landade på 105 km/h.

Det är nationell trafiksäkerhetsvecka och fokus den här gången är hastighet och vägar med 70 km/h eller mer. På onsdagskvällen upprättade polisen två kontroller på den olycksdrabbade länsväg 160 genom Stenungsund.

Den första kontrollen var vid Hakefjordsvägen i Strandnorum. Här brukar inte polisen stå med laser men efter den senaste tidens svåra olyckor på länsväg 160 har man ökar närvaron.

Hakefjordsvägen

-Under den tiden polisen var på plats skrev man ut 3 ordningsböter gällande hastighetsöverträdelser samt en en ordningsbot till en förare som gjorde en omkörning över spärrlinjen, säger Herman egelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal.

Tollenäs – 105 km/h

Senare på kvällen, mellan klockan 21:15-22:30 upprättade polisen en kontroll med inriktning hastighet vid Tollenäs.

-Här skrev polisen ut 15 ordningsböter för hastighetsöverträdelser. Den förare som passerade lasern i högst hastighet uppmättes till 105 km/h och fick sitt körkort omhändertaget, säger Herman Egelström.