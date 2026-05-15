Knivman i Stenungsund åtalas – Misstänks för flera grova brott

En man i 40-årsåldern som tidigare häktats efter den uppmärksammade händelsen i centrala Stenungsund har nu åtalats vid Uddevalla tingsrätt misstänkt för flera grova brott.

Det var i mitten av april som polis larmades till området efter uppgifter om en beväpnad och hotfull man. Händelsen ledde till ett större polispådrag och mannen kunde senare gripas av polis.

Nu åtalas mannen bland annat för grovt hemfridsbrott, grovt olaga hot, skadegörelse, ofredande, ringa narkotikabrott samt grovt brott mot knivlagen.

Enligt åtalet ska mannen ha krossat fönsterrutor och tagit sig in i en bostad där två kvinnor befann sig. Inne i bostaden ska han ha förstört bland annat två tv-apparater, en spegel och möbler.

Åklagaren menar också att mannen hotat en kvinna genom att rikta en kniv mot henne och följa efter henne utomhus. När kvinnan satte sig i en bil ska mannen dessutom ha krossat en ruta på bilen med hjälp av en hammare.

Mannen misstänks samtidigt ha varit påverkad av amfetamin, alprazolam och zopiklon vid händelsen.

I samband med gripandet tog polisen bland annat en kniv och en hammare i beslag. Åklagaren vill nu att kniven ska förverkas.

Enligt stämningsansökan som lämnats in till Uddevalla tingsrätt erkänner mannen brott.