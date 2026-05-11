Trafikolycka mellan moped och lastbil – En person till sjukhus

På måndagseftermiddagen larmades räddningstjänsten om en trafikolycka mellan flera fordon på länsväg 734 mellan Svanesund och Varekil Orust.

Text: Mikael Berglund

Larmet kom klockan 13.51. Enligt de första uppgifterna ska olyckan ha inträffat vid Grenegård mellan Varekil och Svanesund mellan en lätt lastbil och en moped.

-Det ska vara en lättare kollision i låg hastighet. Föraren till mopeden är vaken och talbar, uppger SOS Alarm Händelseinformation.

Föraren av mopeden fördes med ambulans till sjukhus för kontroll och vård av okända skador.

Under räddningsarbetet var det begränsad framkomlighet på den smala, men trafikerade vägen.