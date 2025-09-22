Under förra veckan har polisen genomfört en av sina nationella trafiksäkerhetsveckor och den här gången låg fokus på väger med 70 km/h och mer. Många av kontroller som genomfördes gjordes på olycksdrabbade länsväg 160 genom Stenungsund.

Under veckan genomfördes 39 kontroller eller aktiviteter i STO-området som är kopplade till nationella trafiksäkerhetsveckan och totalt 88 ordningsböter skrevs ut.

-Det kan vara större trafikkontroller längs vägarna men även stopp och kontroll på eget initiativ av patrull, säger Herman Egelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal.

75 ordningsböter för hastighetsöverträdelse

13 ordningsböter för brister på fordon

2 körkort omhändertagna

1 anmälan rattfylleri

2 anmälningar drograttfylleri

Flera av kontrollerna har varit på den länsväg 160 där hastigheten är 70 km/h och polisen har ökad synlighet efter den senaste tidens olyckor.

Utöver ovanstående resultat har även polisens trafiksektion (trafikpolisen i folkmun) varit ute, denna statistik redovisas inte lokalt.