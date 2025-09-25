Under denna veckan har man ett planerat arbete med plankorsning Industrivägen/Uddevallavägen i Stenungsund, något många missat. Trots skyltar och hänvisning innan får bilar och lastbilar vända vid avspärrningarna. Många valde dock att köra på den mindre vägen bredvid – något som gjorde att den vägen också fick stängas av.

Plankorsningen stängde igår kväll och öppnar igen imorgon fredag klockan 04:20. Under denna tid leds trafiken om, men alla uppmärksammade inte skyltarna och kör fram ändå för att sedan vända – eller trotsar förbudet och kör på den mindre vägen bredvid som är avstängd.

Skyltarna som upplyser om att plankorsningen är på svenska och många transporter, även med farligt gods körs från E6 via Industrivägen vidare till industrin. Dessa hänvisas nu via centrala Stenungsund.

Mindre väg stängdes – Bilister trotsar skyltar

Under den tiden NYHETERsto är på plats vid plankorsningen var det många som valde att köra Kraftverksvägen, som går parallellt med Uddevallavägen. Vägen, är privat och är inte byggd för tung trafik eller högt trafikflöde.

Under morgonen fick Trafikverket samtal från de som äger Kraftverksvägen som inte var nöjda med den ökade trafiken. Detta fick entreprenören Svevia att åka ut och stänga vägen, men trots det väljer många att köra via den mindre vägen.

Gång- och cykelvägen över plankorsningen är öppen och berörs inte av avstängningen.