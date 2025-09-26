Under torsdagen var det långa köer och svårt att ta sig fram Stenungsundstrafiken, orsaken var flera arbeten samtidigt med väg och järnväg. Nästa vecka påbörjar man ytterligare ett arbete i centrala Stenungsund som kommer medföra begränsad framkomlighet.

Med start måndag kommer man påbörja ett arbete på Göteborgsvägen. Vägarbete kommer att ske norr om korsningen vid McDonalds vid Stenunge allé 1 till söder om korsningen med Stenunge allé i höjd med Västanvindsgatan.

Arbete som ska utföras är asfaltering och justering av gatan.

Planerat arbete och avstängningar

V.40 från onsdag-fredag dagtid kl. 8.30-15.

Vägen kommer smalnas av och ett körfält södergående kommer stängas av (kvar ett norrgående och ett södergående körfält).

V.41-43 måndag-fredag kväll och natt

Göteborgsvägen kommer att vara avstängd nattetid mellan kl. 19-06. Trafiken leds om via Stenunge allé.

För dig som åker buss kan arbetet påverka busshållplats Vårdcentralen, ha koll på om hållplats flyttas tillfälligt eller dras in.

Arbetet pågår fram till vecka 43, 19 oktober.