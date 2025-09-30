Den här veckan inleds ombyggnationen av Göteborgsvägen i Stenungsund. Vägen breddas för att ge plats åt ett nytt södergående körfält, till viss del för bussar, och övergångsstället flyttas närmare McDonalds för att skapa en tryggare trafikmiljö.

Syftet är att förbättra framkomligheten och skapa en tryggare trafikmiljö för gående, cyklister och bilister.

– Ombyggnationen är en del av arbetet med att öka trafiksäkerheten och samtidigt öka framkomligheten på vägarna. På så sätt skapar vi en tryggare trafikmiljö för gående och cyklister, säger Cecilia Lindberg, trafikplanerare i Stenungsunds kommun, till kommunens hemsida.

Bussen får egen fil

Arbetet innebär bland annat att vägen breddas för att göra plats åt ett nytt södergående körfält som till en liten del, vid busshållplatsen blir en egen bussfil.

Övergångställe flyttas

Samtidigt kommer också övergångsstället att flyttas söderut, mot McDonalds och en ny refug kommer att anläggas för att förbättra trafiksäkerheten.

Byggnationen av vägen påbörjas i mitten av vecka 40 och beräknas vara färdig vecka 43.

Trafiken kommer att påverkas under byggtiden men ett körfält i vardera riktning kommer alltid att vara öppet.

PLANERAT ARBETE OCH AVSTÄGNINGAR:



V.40 från onsdag-fredag dagtid kl. 8.30-15.

Vägen kommer smalnas av och ett körfält södergående kommer stängas av (kvar ett norrgående och ett södergående körfält).



V.41-43 måndag-fredag kväll och natt

Göteborgsvägen kommer att vara avstängd nattetid mellan kl. 19-06. Trafiken leds om via Stenunge allé.



BUSSTRAFIKEN:

SNU flyttas till Vårdcentralen Läge C (inne på allé) mellan kl 19:00-06:00 varje helgfri vardag i riktning mot Göteborg.