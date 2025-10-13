Under förra veckan genomför polisen en av sina nationella trafikveckor. Den här gången var fokus att upptäcka kriminell aktivitet i trafiken. I STO-området upprättades 13 trafikkontroller och ett 50-tal fordon och förare kontrollerades under veckan.

Förutom hastighets- och nykterhetskontroller arbetar polisen kontinuerligt med att upptäcka och stoppa andra typer av kriminell aktivitet som utspelar sig på svenska vägar.

Vid fordonskontroller upptäcks ibland förberedelser till mycket allvarliga brott. Det kan handla om transport av vapen och narkotika men även stöldgods. Därför har man fokus på ”brott på väg” vid en av sina nationella trafiksäkerhetsveckor.

Under veckan upprättades i STO-området 13 trafikkontroller kopplade till insatsen och ett 50-tal fordon och förare kontrollerades.

RESULTAT – TRAFIKSÄKERHETSVECKAN STO

2 böter gällande hastighetsöverträdelse

18 böter för betendebrott och brister på fordon

1 olovlig körning

1 drograttfylleri (även mindre mängd innehav)