Trafikolycka på Orust – Bil och traktor kollision

En trafikolycka inträffade på fredagen mellan en personbil och en traktor på länsväg 752 mellan Torebo och Utgård på Orust.
Larmet kom in klockan 13.35 och olyckan ska ha skett i höjd med Fundeskär.
Det ska vara en personbil och en traktor som kolliderat.
Räddningstjänst larmades till platsen. Inga synliga personskor på inblandade vilket gjorde att ambulans inte behövdes på plats.
Under räddningsarbetet var det begränsad framkomlighet.
