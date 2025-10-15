Länsstyrelsen Västra Götaland har beslutat att fornminnesförklara elva fartygsvrak längs västkusten bland annat utanför Tjörn och Orust. Samtliga fartyg bär på historien om andra världskrigets händelser i Norden.

Tio av fartygsvraken tillhörde tyska Kriegsmarine. Det elfte är ett svenskt lastfartyg, Mode, som sprängdes av en mina. Några av de tyska fartygen sänktes av brittiska ubåtar under den tyska invasionen av Norge i april 1940.

Fornlämningsförklaringen innebär skydd av fartygsvraken som kulturhistoriska värden. Besluten gör det också möjligt att tillgodose behovet av gravfrid.

Behovet av skydd har uppmärksammats i och med en omfattande planläggning av Sveriges territorialhav och ekonomiska zon.

Den tyska staten är ägare av de fartyg som tillhörde Kriegsmarine. Tyskland har fått tillfälle att yttra sig och är positiva till beslutet om fornminnesförklaring.

Vraken ligger inom allmänt vattenområde i Kattegatt och Skagerrak. I Öckerö, Tjörn, Orust och Lysekils kommuner samt inom Sveriges ekonomiska zon.

Namn Nation Kommun FRIEDENAU Tyskland Kungälv WIGBERT Tyskland Kungälv PIONIER Tyskland Sveriges ekonomiska zon. WESTFALEN Tyskland Öckerö MODE Sverige Öckerö AMASIS Tyskland Lysekil MARAVI-A16 Tyskland Öckerö ANTARES Tyskland Orust U-1065 Tyskland Tjörn U-804 Tyskland Tjörn Schiff 35 Tyskland Tjörn

U-1065 och U-804 – Tjörn

Bild: KMR/Länsstyrelsen

De tyska ubåtarna sänktes enligt uppgift den 9 maj, vilket är dagarna strax efter Tysklands officiella kapitulation. De två ubåtarna attackerades av ett flertal engelska Mosquitos. Enligt uppgift skall bägge ubåtarna exploderat varvid delar träffade 4 av flygplanen.

Sänkningen av U-1065 och U-804 är en intressant berättelse om krigets allra sista stridshandlingar i Skandinavien. De båda sänkta ubåtarna förefaller vara skrovhela och står upprätta på havsbotten.

Schiff 35 – Tjörn

Bild: KMR/Länsstyrelsen

Tyska fartyget Schiff 35, som anges ha varit ett supplyship i den tyska ubåtsflottan. Andra uppgifter gör gällande att Schiff 35 var ett så kallat Q-ship (bestyckat civilt fartyg). Fartyget övertogs av tyska Kriegsmarine i oktober 1939. Tidigare namn var Oldenburg. Oldenburg sjösattes 29 juni 1936, Hamburg. Dimensioner: 87,71 m lång, 13,92 m bred, 5,51 m djupgående. Tonnage 2312 GRT.

Schiff 35 torpederades och förliste den 14 april 1940 av den engelska ubåten HMS Sunfish. Tre personer ur besättningen uppges ha omkommit.

Antares Lastfartyg- Orust

Bild: Dykarna.nu

Det tyska lastfartyget Antares torpederat och sänkt av den brittiska ubåten HMS Sunfish 10 april 1940. Fartyget var del av invasionsflottan till Norge och hade en last av kol och militär utrustning och hästar. Enligt obekräftade uppgifter fanns det mellan 300 och 500 österrikiska soldater ombord. På film från 1965 syns kvarlevor (lårben i stövel och kranium) som bärgades i samband med sportdykning.