Vildsvinen har varit aktiva senaste dygnet och två olyckor är rapporterade, båda i Stenungsund och utan några personskador.

Den första olyckan inträffade på onsdagskvällen vid klockan 21:28 på länsväg 642, Västerlandavägen i Ucklum. Ett vildsvin springer in i sidan av en personbil.

Inga personskador. Vildsvinet springer vidare och eftersöksjägare har varit ute men utan att hitta djuret.

På torsdagsmorgonen var det dags igen.

En liknande olycka inträffar på länsväg 650 i Stenungsund. Även här springer ett vildsvin in i sidan av en bil och orsakar en buckla på förarsidan. Inga personskador.