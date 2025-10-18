Under natten och morgonen har det varit blixthalka på många håll i Västsverige vilket resulterat i många olyckor. Polisen gick på förmiddagen ut med ett råd om att det kan vara läge att redan nu byta till vinterdäck.

Natten och morgonen bjöd på minusgrader och på flera håll dimma. Även i STO-området har trafikolyckor och avåkningar skett, dock inte så allvarliga att räddningstjänst behövts larmas ut.

-Med anledning av den blixthalka som varit på flera ställen i Västsverige så kan det vara aktuellt att sätta på vinterdäck på bilen, skriver polisen på sin hemsida.

Detta gäller:

Vad gäller för dubbdäck?

Dubbdäck får användas från 1 oktober till 15 april.

När måste man ha vinterdäck (dubbdäck/dubbfria däck)?

Från den 1 december till 31 mars ska personbilar, lätta lastbilar, lätta bussar samt A-traktorer samt släpvagnar till dessa, ha vinterdäck eller likvärdig utrustning när vinterväglag råder.

Vinterdäcken kan vara dubbade eller dubbfria. Dubbfria vinterdäck ska vara märkta med symbolen ”alptopp/snöflinga” (ett berg med tre toppar och snöflinga).

Vad innebär vinterväglag?

Vinterväglag råder när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen. Polisen avgör om det råder vinterväglag på platsen där du befinner dig.

Vilket mönsterdjup gäller?

Minsta mönsterdjup är 3 mm under perioden 1 december – 31 mars när vinterväglag råder. För personbilar klass II med totalvikt över 3 500 kg är kravet dock minst 5 mm.

Källa: Polisen.se och Transportstyrelsen