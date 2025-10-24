Den senaste tiden har debatten varit aktiv gällande vad en politiker ska kunna accepterna när det gäller kommentarer på nätet. En man från Stenungsund har vid Uddevalla tingsrätt dömts för olaga hot mot en politiker i Stockholm via tidigare Twitter, numera X i samband med inlägg gällande dragqueens sagostunder.

Det var i mitten av juni 2023 som mannen ska ha publicerat en kommentar på dåvarande Twitter, numera X.

”Kom hit med dina barn så skall jag berätta sagor för dom! Det vet alla att influerade barn finns från många kulter och dom är livsfarliga Dom blir vad du lär dom!!! Din tid kommer din jävla landsförädare” och i samma inlägg ha lagt upp en bild på en galge, en ställning för avrättning genom hängning, samt texten Treason på.

Åklagaren anser att hotet var sådant att politikern kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin personliga säkerhet. Som försvårande moment bör särskilt beaktas att ett motiv för gärningen har varit att kränka målsäganden och en grupp personer på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck samt att brottet har begåtts på grund av målsägandens uppdrag som förtroendevald politiker inom kommun.

Politikern yrkade på skadestånd på 15 000 kronor för kränkning.

Drogs med i debatten

Mannen från Stenungsund har uppgett i förhör att kommentaren gjordes i samband med att det var en stor offentlig debatt om att dragqueens läste sagor för barn på bibliotek. Han har vidare uppgett att han på grund av personliga förhållanden mådde mycket dåligt och att han drogs med av den allmänna stämningen.

Döms för olaga hot

Mannen från Stenungsund döms för olaga hot till villkorlig dom och dagsböter, 40 á 330 kronor. Summa 13 200 kronor. Mannen ska även betala ett skadestånd på 10 000 kronor till politikern.